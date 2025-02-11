«Автомобиль разбился в кашу»: в Приморье машину разорвало на части после ДТП

В Приморье на видео попал автомобиль, который разорвало на части

В Приморском крае 11 февраля автомобиль Nissan столкнулся с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Жуткое лобовое ДТП на трассе Уссурийск — Владивосток — автомобиль разбился в кашу. В районе поворота на Раздольное только что произошло очень сильное лобовое ДТП. В результате легковой автомобиль разорвало на части», — говорится в сообщении.

Легковая машина выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с фурой. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что у большегруза повреждена передняя часть. В сети также опубликовали фотографии автомобиля Nissan после аварии. Видно, что у машины повреждены стекла, двери, колеса, капот и бампер, кузов смят.

В результате ДТП пассажир легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью, водителя госпитализировали. По информации источника, на данной трассе установили новые знаки, которые вводят водителей в заблуждение.

Ранее прокуратура назвала предварительную причину ДТП с автобусом в Приморье.