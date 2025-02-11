В Махачкале пассажир такси расстрелял знакомого спортсмена из двух пистолетов

Спортсмена обстреляли из двух пистолетов у школы Нурмагомедова в Махачкале

Пассажир такси в Махачкале расстрелял знакомого спортсмена из двух травматических пистолетов, сообщает Mash Gor.

»Рашид Магомедов ехал по своим делам в такси. Когда машина поравнялась со школой единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, заметил парня, с которым были конфликты. Рашид попросил водителя его высадить, надел на лицо черную маску, пальнул в спортсмена со спины и убежал», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что злоумышленника быстро вычислили. Однако дело закрыли, так как он компенсировал ущерб. У пострадавшего диагностированы травмы средней тяжести.

До этого в Подмосковье в парке несколько раз выстрелил сосед, когда те гуляли с собакой.

Инцидент произошел в Мытищах, на 1-й Садовой улице. Россиянка вместе с мужем выгуливала собаку. В какой-то момент на дороге появился мужчина и открыл стрельбу по паре.

Несмотря на ранения ног, женщине удалось уйти, она попросила помощи у проезжающего мимо таксиста, он передал ее врачам. Супруга пострадавшей спасти не удалось. Позже выяснилось, что в семью стрелял их сосед, его тело нашли недалеко от места преступления. По предварительной информации, причиной стал конфликт из-за парковки.

Ранее в Казани скопились машины полиции возле караоке после предполагаемой перестрелки.