Теперь можно анонимно сообщить автовладельцу, что его машина мешает проезду

На портале «Госуслуги» появилась возможность анонимно связаться с владельцем машины, передает ТАСС со ссылкой на обновление, которое могут установить пользователи смартфонов.

Как отмечается, функция позволяет сообщить автовладельцу о сработавшей сигнализации, ДТП, эвакуации или о том, что его транспортное средство блокирует проезд или стоит с включенными фарами или открытым окном.

Уточняется, что для отправки такого уведомления нужно перейти в раздел «Транспорт права» и выбрать «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

22 января Госдума приняла в первом чтении проект закона об оповещении автомобилистов о долге за проезд по платным трассам через портал «Госуслуги». Такие уведомления должны помочь автовладельцам, которые оказались на платной автодороге «неожиданно» и осознали это только после получения штрафа. Информация о задолженности в течение 24 часов будет направляться в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), оттуда — на «Госуслуги». К ГИС ГМП также подключены многие банки.

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