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В России придумали новый способ выдачи медсправок для водителей

В России смогут использовать данные диспансеризации при выдаче справок водителям
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Shutterstock

В России намерены использовать полученные после диспансеризации данные для оформления медицинских справок водителям, чтобы им не не нужно было проходить обследования повторно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России, передает РИА Новости.

Там отметили, что министерство и профильный комитет Государственной думы в ходе совместной работы подготовили законопроект с необходимым поправками.

Отмечается, что инициатива позволит уменьшить временные затраты россиян при получении государственных услуг за счет использования данных профосмотров и диспансеризации. То есть гражданам не придется повторно проходить обследования для получения медзаключения на управление автотранспортом.

До этого Госавтоинспекция России сообщала, что при утере водительских прав следует подать заявление на восстановление через Госавтоинспекцию, МФЦ или приложение «Госуслуги».

В случае, если удостоверение украли, водителю следует сначала написать заявление в полицию, после чего подавать заявление на восстановление. Получить новый документ можно в удобном для автомобилиста отделении Госавтоинспекции.

Ранее юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительские права в 2025 году.

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