Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водителям сообщат о долге за проезд по платным трассам через «Госуслуги»

ГД одобрила проект об извещении водителей о долге за проезд через «Госуслуги»
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении проект закона об оповещении автомобилистов о долге за проезд по платным трассам через портал «Госуслуги». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Информация о задолженности будет направляться в течение 24 часов в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), оттуда — на «Госуслуги». К ГИС ГМП также подключены многие банки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уведомления помогут автовладельцам, которые оказались на платной автодороге «неожиданно» и осознали это только после получения штрафа.

До этого Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает использовать машины юрлиц и физлиц для борьбы с терроризмом в рамках режима контртеррористической операции (КТО).

Сейчас, согласно законодательству, на территориях, где ввели режим КТО, можно использовать любые машины «для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта».

Согласно законопроекту, транспорт граждан и организаций предлагается разрешить использовать в том числе «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом». При этом авторы инициативы хотят сохранить действующее положение, согласно которому возмещение расходов для владельцев будет определять правительство РФ.

Ранее сообщалось, что в России резко ужесточили штрафы для водителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами