Водителям сообщат о долге за проезд по платным трассам через «Госуслуги»

ГД одобрила проект об извещении водителей о долге за проезд через «Госуслуги»

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении проект закона об оповещении автомобилистов о долге за проезд по платным трассам через портал «Госуслуги». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Информация о задолженности будет направляться в течение 24 часов в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), оттуда — на «Госуслуги». К ГИС ГМП также подключены многие банки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уведомления помогут автовладельцам, которые оказались на платной автодороге «неожиданно» и осознали это только после получения штрафа.

До этого Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает использовать машины юрлиц и физлиц для борьбы с терроризмом в рамках режима контртеррористической операции (КТО).

Сейчас, согласно законодательству, на территориях, где ввели режим КТО, можно использовать любые машины «для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта».

Согласно законопроекту, транспорт граждан и организаций предлагается разрешить использовать в том числе «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом». При этом авторы инициативы хотят сохранить действующее положение, согласно которому возмещение расходов для владельцев будет определять правительство РФ.

Ранее сообщалось, что в России резко ужесточили штрафы для водителей.