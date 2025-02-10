Новые Lada Aura в Казахстане продают дешевле, чем в России

Цена Lada Aura в Казахстане оказалась на 600 тысяч рублей меньше, чем в России

Бизнес-седан Lada Aura в Казахстане продают на 600 тыс. рублей дешевле, чем в России. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн».

«На официальном сайте Lada в Казахстане указывается, что РРЦ Lada Aura в комплектации Premier составляет 10,5 млн тг (в пересчете 1,98 млн рублей). В России аналогичная версия исполнения бизнес-седана предлагается по цене 2,6 млн рублей, что на 611,5 тыс. рублей дороже», — говорится в сообщении портала.

Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября 2024 года.

Автомобили поступают к дилерам в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status. Первая версия имеет рекомендованную цену в 2,6 млн рублей, а Status — 2,8 млн рублей.

Расширенная версия Status отличается от базовой натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.

Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. Цветовая гамма представлена тремя вариантами: черный «пантера», серебристый «платина» и коричневый «кориандр».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, почему ему понравилась Lada Aura.