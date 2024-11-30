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Lada Aura отправилась в розничную продажу

«АвтоВАЗ» открыл розничные продажи Lada Aura

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Lada

«АвтоВАЗ» открыл розничные продажи Lada Aura, указав рекомендованную розничную цену в 2,6 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Первые автомобили уже поступили в десять дилерских центров — пять в Москве и пять в Санкт-Петербурге. Только в начале декабря «Ауры» начнут поступать в другие регионы России.

Автомобили будут поступать в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status. Первая версия имеет рекомендованную цену в 2,6 млн рублей, а Status — 2,8 млн рублей.

Расширенная версия Status отличается от базовой натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.

Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. Цветовая гамма представлена тремя вариантами: черный «пантера», серебристый «платина» и коричневый «кориандр».

До этого журнал «За рулем» назвал вес и длину базы отличиями Lada Aura от Vesta.

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