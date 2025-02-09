Гаишник разбил машину с двумя 17-летними девушками в Курске и избежал тюрьмы

В Курске к двум годам ограничения свободы приговорен инспектор ГИБДД, который протаранил Lada с двумя несовершеннолетними пассажирками и причинил им тяжкий вред здоровью. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

«Суд признал Локтионова виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев», — отмечается в сообщении.

ДТП с участием старшего госинспектора безопасности дорожного движения Андрея Локтионова произошло на перекрестке улиц 8 Марта и Каширцева. Следствие установило, что Локтионов за рулем Nissan не остановился при включении желтого сигнала светофора и не уступил дорогу Lada, имевшей преимущество. В результате отечественный автомобиль опрокинулся на трамвайные пути и две 17-летние пассажирки Lada получили травмы, причинившие их здоровью тяжкий вред. Подсудимый перечислил им по 200 тыс. рублей. Суд также взыскал с него 1,7 млн рублей.

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