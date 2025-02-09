Volvo рассказала, какие новые модели выпустит после года рекордных продаж

Компания Volvo намерена выпустить в 2025 году пять новых и обновленных моделей, сообщает Carbuzz.

«Volvo Cars сообщила о рекордном 2024 годе, заявив о самых высоких годовых розничных продажах, выручке и основной операционной прибыли за всю 98-летнюю историю компании. Однако шведская марка предвидит очень сложный 2025 год и объявила, что в этом году она усилит свою линейку пятью новыми или обновленными версиями Volvo», — отмечается в публикации.

Уже в феврале принадлежащая китайскому концерну Geely шведская автокомпания выпустит электрический кроссовер EX30 в версии Cross Country, также в этом году она выпустит электрический седан ES90 на замену модели S90. Кроме того, планируется обновить две существующие модели, одна из которых — среднеразмерный кроссовер XC60. Также предусмотрен подзаряжаемый гибрид с увеличенным запасом хода, предназначенный для китайского рынка.

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