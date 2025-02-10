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Два гаража разнесло взрывом в Свердловской области

В Свердловской области взрывом уничтожило два гаража, пострадали два человека
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Арамиле Свердловской области произошел взрыв в гараже, сообщает e1.ru в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел около полудня по местному времени (10 часов мск).

«По предварительной информации, внутри проводили сварочные работы. Два человека пострадали, под завалами осталась машина», — отмечается в публикации.

О состоянии пострадавших не сообщается. На опубликованных изданием фото видно, что два соседних кирпичных гаражных бокса оказались полностью разрушены и выгорели. На месте одного из них образовалась груда строительного мусора, у второго сохранилась передняя стена с воротами, однако она дала сильный крен.

До этого на Камчатке размыло единственную дорогу, ведущую к поселку Октябрьский. Дорожное полотно пострадало в результате сильного шторма.

Ранее были раскрыты обстоятельства тяжелого ДТП с автобусом и внедорожником на юге Москвы.

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