Два гаража разнесло взрывом в Свердловской области

В Свердловской области взрывом уничтожило два гаража, пострадали два человека

В Арамиле Свердловской области произошел взрыв в гараже, сообщает e1.ru в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел около полудня по местному времени (10 часов мск).

«По предварительной информации, внутри проводили сварочные работы. Два человека пострадали, под завалами осталась машина», — отмечается в публикации.

О состоянии пострадавших не сообщается. На опубликованных изданием фото видно, что два соседних кирпичных гаражных бокса оказались полностью разрушены и выгорели. На месте одного из них образовалась груда строительного мусора, у второго сохранилась передняя стена с воротами, однако она дала сильный крен.

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