Раскрыты обстоятельства ДТП с автобусом и внедорожником на юге Москвы

«МК»: пять пассажиров автобуса госпитализированы после ДТП на юге Москвы

После ДТП с внедорожником и автобусом на юге Москвы госпитализированы пятеро пассажиров автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Пятеро пассажиров автобуса №С936 поехали в больницы после неприятной встречи с внедорожником на Южнобутовской улице. Водитель легковушки во что бы то ни стало хотел проехать перекресток первым», — отмечается в сообщении.

На опубликованных фото с места происшествия видно, что после столкновения автобус и внедорожник Great Wall врезались в мачту городского освещения. У автобуса разбито лобовое стекло, он уткнулся в столб левой стороной, в районе водительского места. У черного внедорожника разбита передняя часть.

До этого стало известно, что после этого ДТП медики осмотрели шестерых человек.

Ранее в Екатеринбурге Volkswagen сбил четверых людей, столпившихся у машины с пробитым колесом.