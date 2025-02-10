На Камчатке из-за шторма размыло единственную дорогу к поселку

В Камчатском крае из-за шторма на море размыло единственную дорогу, которая ведет к поселку Октябрьский. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Теперь населенный пункт фактически отрезан от мира», — говорится в публикации.

В краевом управлении МЧС отметили, что дорогу, которая является песчаной косой, подмыло. В ведомстве уточнили, что такая ситуация здесь происходит примерно раз в две недели. Дорогу отсыпят, и автотранспорт сможет проехать.

Проезд будет перекрыт до 11 февраля.

В конце января Telegram-канал Amur Mash сообщал, что на главной площади Петропавловска-Камчатского ветер сорвал кровлю магазина. Порывы ветра в административном центре Камчатского края достигали 23 м/с.

Кроме того, в Пенжинском районе в связи с аномальными холодами вводился режим повышенной готовности. Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев отметил, что в этом году на Камчатке зима выдалась бесснежной, что вызывает необычно сильные морозы, особенно в северной части края. Так, в Пенжинском районе температура достигала -46°C.

Ранее россиянам рассказали, чем может закончиться поездка по размытой дороге.