Россиянам рассказали, чем может закончиться поездка по размытой дороге

При езде по размытой водой дороге автомобиль может провалиться, а водитель пострадать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуженного спасателя России, члена Общественной палаты Московской области Сергея Щетинина.

«Если вы двигаетесь на машине и видите, что дорожное полотно размыто водой, лучше не рисковать и не ехать по этой дороге. Вы же не знаете, что там впереди, насколько сильно размыло дорогу, и можете пострадать. А если вы вдруг попали в поток, по возможности сообщите экстренным службам о себе, где именно вы находитесь, и ждите помощи. Если машина провалилась, желательно ее покинуть, и из безопасного места позвонить по номеру 112, сообщить о том, что произошло», – сказал Сергей Щетинин.

По словам спасателя, также следует предупредить о возникшей опасности автомобилистов, которые двигаются следом за вами. О том, как именно это сделать, он не сообщил.

До этого газета «Известия» сообщила, что наказание за пересечение сплошной линии зависит не от вида разметки, а от тяжести совершенного нарушения. Издание напомнило, что пересечение сплошной считается серьезным нарушением ПДД, которое могут приравнять к выезду на «встречку». При худшем сценарии водитель получит крупный штраф и лишится прав.

Наиболее строгое наказание предусмотрено за обгон через сплошную, за такой маневр придется заплатить 5 тыс. рублей.

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