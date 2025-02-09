Россиянам объяснили, почему автомобили Haval начали сбоить из-за атмосферного давления

Владельцы автомобилей Haval столкнулись с массовыми сбоями при аномально высоком атмосферном давлении из-за высокой точности установленных в них датчиков. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на автоэксперта, эксперта рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова.

«На самом деле никакой трагедии нет в том, что загорелось Check Engine. Машина предупреждает, что сейчас будет не совсем точный впрыск топлива и не совсем точная дозировка систем. Это связано с тем, что датчики особенно точные стоят, и у них стоят какие-то установки, которые не предполагают очень высокие давления», — приводит издание слова Попова.

Эксперт заявил, что система управления двигателем автомобилей Haval оказалась не готова к аномально высоким значениям атмосферного давления, и столь высокая точность датчиков характерна только для машин Haval.

До этого стало известно, что владельцы автомобилей Haval Jolion столкнулись с массовым срабатыванием индикатора Check Engine, требующего диагностики двигателя. По предварительным данным, срабатывание индикатора вызвала ошибка датчика турбины.

Ранее стало известно, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, где выпускают автомобили Xcite, скопилось 10 тыс. нераспроданных машин.