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Петербуржец пожаловался на поломку Haval Jolion из-за атмосферного давления

Петербуржцы пожаловались на сбои китайских авто из-за атмосферного давления
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Кирилл Брага/РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга пожаловался, что его Haval Jolion тульской сборки вышел из строя из-за повышенного атмосферного давления. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

«Высокое атмосферное давление, наблюдавшееся в Петербурге, негативно отразилось на работоспособности китайских автомобилей. Водители кроссоверов Haval Jolion столкнулись с массовым срабатыванием индикатора Check Engine», — отмечается в публикации.

Один из автовладельцев написал в своем аккаунте в автомобильной соцсети Drive2, что на момент обращения в автосервис был 20-м в очереди, а на момент диагностики дилер зафиксировал уже 60 звонков. В основном с проблемой столкнулись владельцы полноприводных кроссоверов. Включение индикатора Check Engine спровоцировала ошибка датчика турбины.

Другой автовладелец со ссылкой на специалистов сервиса сообщил, что причиной возникновения ошибки стало аномально высокое атмосферное давление, наблюдавшееся в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что петербургский автомобильный бренд XCite столкнулся с затовариванием складов из-за низких продаж.

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