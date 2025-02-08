Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На водителя BMW, устроившего гонки на пляже Анапы, составили 21 протокол

В Анапе водитель в BMW без номеров устроил гонки на пляже

В Анапе мужчина в BMW без номеров устроил гонки на пляже, пытаясь найти свою собаку. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что мужчина, создавший риск для себя и окружающих, является местным жителем с большим количеством неоплаченных штрафов, которые были получены за прошлые правонарушения.

Согласно посту, в отношении водителя составили 21 протокол об административных правонарушениях, в том числе за езду без номеров, несоблюдение правил дорожного движения, отсутствие прав и уклонение от исполнения наказания. Сотрудники правоохранительных органов провели с мужчиной профилактическую беседу, предложили ему без автомобиля поучаствовать вместе с другими волонтерами в ликвидации выброса мазута на пляжах Анапы после крушения танкеров в Керченском проливе и намерены направить материалы в суд, который изберет для него меру пресечения.

4 февраля в Краснодаре полиция задержала девушку, которая при 3°C устроила топлес-шоу на Mercedes в центре города. Она заявила, что сожалеет об этом и больше так не будет.

Ранее красноярец на Lada Priora пытался протаранить детский сад и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами