Красноярец на Lada Priora пытался протаранить детский сад и попал на видео

В Красноярском крае на видео попало, как Lada пыталась протаранить детский сад

В Красноярском городе Сосновоборске мужчина на Lada Priora пытался протаранить ворота в детский сад. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Неадекват пытался протаранить ворота в детский сад в Сосновоборске. По словам очевидцев, водитель «Приоры» хотел снести забор на Труда, 6А», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Ухо Сосновоборска» публикует видео, снятое очевидцами инцидента. На кадрах видно, как автомобиль пытается протаранить ворота, при этом вокруг собрались родители и дети. Уточняется, что злоумышленник на ехал на двух женщин. Далее на кадрах видно, как несколько мужчин пытаются задержать красноярца, между ними завязывается драка.

Очевидцы забрали у нарушителя ключи от автомобиля и передали их полиции. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленника зовут Артем, он приехал в детский сад, чтобы забрать жену. На красноярца составили протокол, теперь ему грозит штраф и лишение прав, а машину забрали на штрафстоянку.

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