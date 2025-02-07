Краснодарка поплатилась за топлес-шоу на Mercedes

Полиция поймала и наказала краснодарку за топлес-шоу на Mercedes

В Краснодаре полиция задержала девушку, которая устроила топлес-шоу на Mercedes в центре города. Об этом сообщает RT.

«По данным МВД, 28-летняя жительница оголилась 4 февраля, высунувшись из люка Mercedes. Она уже заявила, что сожалеет об этом и больше так не будет. Составлен административный протокол о мелком хулиганстве», — передает издание.

На появившемся в сети видео брюнетка высунулась по пояс из верхнего люка желтого Mercedes. Автор ролика при этом отмечает, что на улице всего 3 градуса тепла.

До этого сообщалось, что водителю Mercedes грозит административный штраф за перевозку пассажиров вне кабины в размере 2 тыс. рублей. А вот девушке за совершенные ею действия может грозить административная ответственность в виде ареста сроком до 15 суток.

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