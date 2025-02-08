На видео попало, как мужчина битой разгромил авто, а потом избил его владельца в Башкирии

В Башкирии на видео попало, как мужчина битой разбил авто и избил его владельца

В Башкирии мужчина битой разбил припаркованный автомобиль, а после подрался с его владельцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Видеодозор».

«Горячая схватка произошла в Октябрьском, где эмоции явно взяли верх над здравым смыслом. Теперь в ситуации разбираются полицейские», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина битой разбивает лобовое стекло автомобиля, от чего срабатывает сигнализация. Далее злоумышленник ломает фару и наносит несколько ударов по капоту. Владелец автомобиля видит происходящее, поэтому он зовет злоумышленника, и между ними начинается драка.

Что стало причиной таких действий мужчин, неизвестно.

До этого сообщалось, что в Челябинской области мужчины устроили массовую драку на проезжей части. Инцидент произошел на Краснопольском проспекте возле пешеходного перехода. По словам очевидцев, участниками драки стали около десяти человек.

Ранее уфимцы устроили массовую драку на проезжей части.