«Завязалась заваруха»: челябинцы подрались на проезжей части и попали на видео

В Челябинске на видео попало, как мужчины устроили массовую драку на дороге

В Челябинской области мужчины устроили массовую драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Одни сцепились, другие пытались разнять и завязалась заваруха. Нервозная обстановка на Краснопольском проспекте. <...> Конфликт завязался у пешеходного перехода. Люди полагают, один не пропустил другого. В итоге, на этих кадрах, финал спора из-за правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся, при этом женщины пытаются их разнять. Рядом с конфликтующими проезжают автомобили, которым приходится останавливаться, чтобы не наехать на людей.

По словам очевидцев, участниками драки стали около десяти человек.

До этого сообщалось, что в Москве, в районе станции метро «Ховрино», прошел рейд по безбилетникам.

Очевидцы запечатлели задержание безбилетницы. На кадрах видно, что женщина сняла с себя куртку и пытается вырваться из рук полиции. В результате этих попыток у нарушительницы задралась одежда.

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