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На видео попало, как ребенок отлетел от удара авто во Владивостоке

Во Владивостоке на видео попало, как ребенок отлетел от удара машины

Во Владивостоке на Снеговой Пади 8 февраля автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Сегодня на Адмирала Смиронова автомобиль сбил ребенка, который неожиданно вышел на дорогу. Камера зафиксировала момент столкновения. На кадрах видно, как мальчик лежит без движения», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок выбегает на проезжую часть и движущийся автомобиль его сбивает. Несовершеннолетний отлетает от автомобиля, водитель подбегает к пострадавшему, но школьник не реагирует. Затем к месту происшествия подходят несколько человек, мужчина кому-то звонит.

На кадрах также видно, что несовершеннолетний перебегал в месте, необорудованном для переходов.

До этого сообщалось, что в Ростовской области в городе Батайске автомобиль сбил школьника. ДТП произошло на перекрестке Астраханской и Грузинской. От мощного удара ребенка подкинуло вверх, потом он отлетел в сторону.

Ранее красноярец на Lada Priora пытался протаранить детский сад.

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