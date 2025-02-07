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На видео попало, как школьник отлетел от удара авто в Ростовской области

Mash: Машина на большой скорости сбила школьника в Батайске

В Ростовской области в городе Батайске автомобиль сбил школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«ДТП произошло на перекрестке Астраханской и Грузинской. От мощного удара ребенка подкинуло вверх, потом он отлетел в сторону. О его состоянии пока ничего неизвестно», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как школьник с портфелем идет по тротуару, затем подходит к дороге и начинает быстро бежать, в этот момент его сбивает красный легковой автомобиль. От удара несовершеннолетний отлетает в сторону. На кадрах также видно, что школьник перебегал в месте, необорудованном для переходов.

До этого сообщалось, что в Москве патрульный автомобиль наехал на пешехода.

На кадрах с видеорегистратора видно, как женщина идет через пешеходный переход. В этот момент подъезжает полицейский автомобиль и наезжает на москвичку, которая от удара подлетает и переворачивается в воздухе.

Ранее на видео попало, как тренер ММА влетел в авто скорой в Белгороде.

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