Уфимец помылся в ванне на авто и попал на видео

В Уфе на видео попало, как мужчина ехал по городу в ванне

В Уфе мужчина прикрепил ванну к автомобилю и ездил по городу. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В Уфе заметили джакузи на колесах. Ребята приделали ванну к прицепу и разъезжали по улицам города», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Bash.dtp.official опубликовал видео, которое сняли очевидцы инцидента. На кадрах видно, как мужчина в черной шапке сидит в ванне, которая расположена в прицепе, прикрепленном к автомобилю. Из ванны идет пар, уфимец берет в руки пену, потом встает и начинает брызгать водой. Также видно, что в прицепе ванну зафиксировали тросами.

До этого сообщалось, что в Ростовской области в городе Батайске автомобиль сбил школьника. ДТП произошло на перекрестке Астраханской и Грузинской. От мощного удара несовершеннолетнего подбросило вверх, потом он отлетел в сторону. О состоянии школьника пока ничего неизвестно.

На кадрах видно, что школьник перебегал дорогу в месте, необорудованном для переходов.

Ранее в Москве патрульный автомобиль наехал на пешехода.