На видео попали магаданские рыбаки, которые потопили свои авто в Охотском море

В Магадане на видео попали рыбаки, потопившие свои автомобили в Охотском море

Магаданские рыбаки потопили свои автомобили в бухте Гертнера в Охотском море. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«День назад в бухте разошелся лед, образовалась трещина шириной 70 см и длиной несколько десятков метров. МЧС вывели на лед спасателей и попросили рыбаков не рисковать», — говорится в сообщении.

По информации источника, рыбаки выехали на лед и несколько внедорожников застряли в трещине, поэтому мужчины решили вызвать туда эвакуатор.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль застрял в трещине. По словам автора видео, съемка происходит 8 февраля утром на бухте Гертнера. Далее на кадрах — эвакуатор, который пытается достать машину. Также видно, что собралось много людей. Очевидцы сняли и второй застрявший автомобиль. Мужчины привязали его тросами к другой машине, которая вытянула автомобиль из ледяной трещины.

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