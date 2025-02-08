Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попали магаданские рыбаки, которые потопили свои авто в Охотском море

В Магадане на видео попали рыбаки, потопившие свои автомобили в Охотском море

Магаданские рыбаки потопили свои автомобили в бухте Гертнера в Охотском море. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«День назад в бухте разошелся лед, образовалась трещина шириной 70 см и длиной несколько десятков метров. МЧС вывели на лед спасателей и попросили рыбаков не рисковать», — говорится в сообщении.

По информации источника, рыбаки выехали на лед и несколько внедорожников застряли в трещине, поэтому мужчины решили вызвать туда эвакуатор.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль застрял в трещине. По словам автора видео, съемка происходит 8 февраля утром на бухте Гертнера. Далее на кадрах — эвакуатор, который пытается достать машину. Также видно, что собралось много людей. Очевидцы сняли и второй застрявший автомобиль. Мужчины привязали его тросами к другой машине, которая вытянула автомобиль из ледяной трещины.

Ранее минивэн Honda застрял во льдах у Русского острова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами