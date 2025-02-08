Минивэн Honda застрял во льдах у Русского острова и попал на видео

На острове Русском на видео попало, как минивэн Honda застрял во льдах моря

В Приморском крае минивэн Honda застрял во льдах у Русского острова. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«В поселке Канал на Русском острове минивэн Honda Mobilio Spike съехал с дороги и застрял во льдах моря, накренившись набок», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как машина Honda перевернулась набок и застряла во льдах.

Водитель минивэна Honda Mobilio Spike успел выбраться и снял автомобильный номер перед тем, как покинуть место происшествия.

До этого сообщалось, что автомобиль Honda Freed вмерз во льды Байкала. Машина застряла в районе острова Кокуй Кабанского района. Водитель оставил автомобиль стоять на месте, когда заехал в воду, не пытаясь его вызволить.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах автомобиль Honda, который вмерз в лед. При этом видно, что машина только наполовину погрузилась в озеро Байкал.

Ранее сообщалось, что уфимец помылся в ванне на авто.