Автомобиль Honda вмерз во льды Байкала и попал на видео

На видео попала машина, которая вмерзла во льды Байкала

Автомобиль Honda Freed вмерз во льды Байкала. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Уде».

«Хонда Фрид» давненько вмерзла в лед где-то в районе острова Кокуй, Кабанский район. Ушла неглубоко, от того и странно. Водитель так и оставил машину стоять на месте, когда заехал в воду, не пытаясь ее вызволить», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах автомобиль Honda, который вмерз в лед. При этом видно, что машина только наполовину погрузилась в Байкал.

До этого в Прокопьевске Кемеровской области мужчина на мотобуксировщике проломил стену АЗС.

На опубликованном видео видно, что мужчина на мотособаке (небольшой гусеничный буксировщик с прицепленными санями) въехал на территорию АЗС. После этого он выпал из саней, а транспортное средство поехало дальше, проломило стену павильона автозаправки и оказалось внутри, повредив стеллажи с товарами. На место происшествия прибыл наряд Росгвардии.

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