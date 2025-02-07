В России продают автомобиль «Москвич» с редким типом кузова

В разных городах России выставили на продажу пикапы «Москвич» с заводским индексом 2335. Модель выпускалась на АЗЛК с 1994 по 2001 годы. Об этом сообщает «Российская газета».
В основу модели лег хетчбэк Москвич-2141, кузов которого был усилен. Грузоподъемность по паспорту — 500 кг. Машины предлагаются в Алтайском крае, Курганской области и Ставропольском крае. Цены колеблются от 250 тыс. до 650 тыс. рублей.
Отмечается, что многие машины находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют ремонта кузова.
До этого в Австралии выставили на продажу уникальный прототип российской Lada Niva под названием Swamgan.
Автомобиль был построен местным дистрибьютером «АвтоВАЗа» в 1996 году и предназначался только для выставок и рекламных мероприятий с целью продвижения «обычной» Lada Niva.
Автомобиль оснащен накладками на порогах и спойлером на крыше. В салоне установлены сиденья с кожаной обивкой, спортивный руль, магнитола, кондиционер. Внедорожник Lada Niva Swagman получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с.
Ранее сообщалось, что в Казахстане выставили на продажу редкий российский автомобиль.