В Казахстане выставили на продажу редкий российский автомобиль

В Казахстане выставили на продажу редкий Lada Tarzan, сообщает портал kolesa.kz.

«Модель зародилась во второй половине 1990-х в стенах предприятия «Лада Консул». В ее основе лежит кастомная стальная рама, на которую установлены агрегаты ВАЗ-2121, а именно 1.7-литровый бензиновый двигатель и коробка передач с раздаткой — Tarzan полноприводный», — говорится в сообщении портала.

На раму установлен кузов ВАЗ-2108, который дополнен обвесом. В салон есть три рычага для управления коробкой передач и раздаткой. Пробег автомобиля составляет 100 тыс. километров. Продавец планирует выручить от продажи автомобиля 2,5 млн тенге (475 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

До этого в Австралии выставили на продажу уникальный прототип российской Lada Niva под названием Swamgan.

Автомобиль был построен местным дистрибьютером «АвтоВАЗа» в 1996 году и предназначался только для выставок и рекламных мероприятий с целью продвижения «обычной» Lada Niva.

Автомобиль оснащен накладками на порогах и спойлером на крыше. В салоне установлены сиденья с кожаной обивкой, спортивный руль, магнитола, кондиционер. Внедорожник Lada Niva Swagman получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с.

Ранее в России выставили на продажу экзотическую Lada.