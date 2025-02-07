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Два дизельгибридных пикапа для России представил Foton

В России начнутся продажи дизельгибридных пикапов Foton
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Foton

В России весной 2025 года начнутся продажи пикапов Foton Tunland V7 и V9. Об этом сообщает пресс-служба компании-дистрибьютора «МБ РУС».

Оба автомобиля оснащены двухлитровым турбодизельным двигателем мощностью 162 л. с. (390 Нм), который работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Модели получили переднюю независимую подвеску на двойных поперечных рычагах со стабилизатором. Пикапы заработали максимальные пять звезд по уровню безопасности в ходе испытаний и краш-тестов по китайской методике C-NCAP.

На сегодняшний день «МБ РУС» реализует в России только один пикап — Foton Tunland G7.

До этого стало известно, что премиальные минивэны Hongqi HQ9 вернутся на российский рынок. Автомобиль получил одобрение типа транспортного средства, что позволяет производителю начать массовые продажи.

У минивэна семиместная компоновка салона, на третьем ряду предусмотрены места для трех пассажиров. Автомобиль оснащен двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Привод — передний.

Автомобили Hongqi HQ9 были привезены ограниченным тиражом в конце 2023 года с целью оценить потенциальный спрос на российском рынке. Так как модель пользуется популярностью, началась процедура сертификации.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил первую партию Lada Iskra.

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