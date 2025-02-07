Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил первую партию Lada Iskra, сообщает паблик «ВКонтакте» Avtograd.

«7 февраля на ВАЗе была собрана первая полноценная партия автомобилей LADA Iskra. С конвейера сошли 12 машин в кузове «Универсал» и «Универсал кросс». А также в кузове «Седан» 8 автомобилей, итого вышла партия из 20 штук, окрашены эмалями «Черная пантера», «Белый ледниковый», » Платина», — говорится в сообщении паблика.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Ранее стало известно о четырех опциях, которые получат топовые Lada Iskra.