На видео попало, как приморцев возят на работу с мигалками из-за тигров

В Приморье на видео попало, как автомобили с мигалками отпугивают тигров

В Приморском крае автомобили с проблесковыми маяками отпугивают тигров и помогают людям добраться до работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Такая обстановка сейчас в Красноармейском районе. Людей возят на ночную смену на специальном автомобиле с мигалками, чтобы отпугнуть тигров. Сегодня там опять был замечен тигр, который пару дней назад задрал собаку на видео», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее. На кадрах видно, как белый автобус приехал за работниками, при этом по дороге едет автомобиль с включенными проблесковыми маяками. По словам автора видео, таким образом местные жители отпугивают тигров и помогают людям добраться до работы.

На другом видео видно, как тигр пришел к дому, осмотрелся по сторонам и ушел.

До этого сообщалось, что в Приморском крае автомобилисты заметили трех амурских тигров, которые вышли к дороге.

Ранее в Приморье тигр вышел к автомобилистам.