Стало известно, за кем гнались гаишники, столкнувшиеся с Porsche актера Матросова

Машина, за которой гнались полицейские, столкнувшиеся с кроссовером Porsche Дениса Матросова, находилась в розыске по делу о мошенничестве, сообщает Life со ссылкой на на Shot.

«После того, как сотрудники ДПС потеряли нарушителя, врезавшись в Porsche, погоню продолжил другой экипаж, который в итоге задержал водителя в САО», — говорится в сообщении канала.

Авария произошла 7 февраля в 11 часов на Череповецкой улице в Москве. Помимо актера, пострадали сотрудники полиции. Видео ДТП опубликовал Telegran-канал «Поток».

Очевидцы также запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у автомобиля ГИБДД разбита передняя часть. Рядом стоит автомобиль скорой помощи. На опубликованных в сети фотографиях видно, что у машины Porsche повреждена дверь и колеса. При этом по дороге разбросаны детали от машины.

Позже стало известно, что Матросов находится в шоке после аварии и у него повреждена нога. Также выяснилось, что за Porsche числятся свыше 1200 штрафов (1075 за превышение скорости) с 2019 года — все они оплачены.

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