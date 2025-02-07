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На Porsche жены актера Матросова числятся свыше 1200 штрафов

Mash: на попавшем в ДТП Porsche актера Матросова числятся 1283 штрафа
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Telegram-канал Mash

На автомобиле Porsche, который принадлежит жене актера Дениса Матросова, числятся свыше 1,2 тыс. штрафов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Машина зарегистрирована на жену Дениса Матросова Оксану Рудич-Каструбину. За Porsche числится 1283 штрафа (1075 за превышение) с 2019 года — все оплачены», — говорится в публикации.

Также Life со ссылкой на Shot отмечает, что на этом Porsche в среднем нарушают ПДД раз в два дня.

Авария с Матросовым произошла 7 февраля в 11 часов на Череповецкой улице. Автомобиль Porsche, в котором находились актер и его жена, столкнулся с автомобилем ГИБДД Hyundai Solaris, который ехал с включенной сиреной. Помимо актера, пострадал сотрудник полиции.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у автомобиля ГИБДД разбита передняя часть. Рядом стоит автомобиль скорой помощи. На опубликованных в сети фотографиях видно, что у машины Porsche повреждена дверь и колеса. При этом по дороге разбросаны запчасти от автомобиля.

Ранее актер Денис Матросов дал первый комментарий о жестком ДТП с полицией.

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