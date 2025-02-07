Актер Денис Матросов находится в шоковом состоянии после жесткой аварии с машиной ДПС

Российский актер Денис Матросов, пострадавший в аварии с автомобилем ДПС в Москве, находится в шоковом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении актера.

«Актер находится в шоковом состоянии. Сейчас на месте ДТП ведется разбирательство», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в аварии пострадали также два сотрудника полиции, один из них находится в тяжелом состоянии.

Авария произошла 7 февраля в 11 часов на Череповецкой улице. Автомобиль Porsche, в котором находились актер и его жена.ю столкнулся с автомобилем ГИБДД Hyundai Solaris, который ехал с включенной сиреной.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у автомобиля ГИБДД разбита передняя часть. Рядом стоит автомобиль скорой помощи. На опубликованных в сети фотографиях видно, что у кроссовера Porsche темного цвета повреждена дверь и колеса. При этом по дороге разбросаны детали от машины.

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