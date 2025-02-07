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Автобус с детьми вылетел в кювет в Приморье

В Приморье автобус со школьниками вылетел в кювет
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Telegram-канал Amur Mash

В Приморском крае автобус с детьми и пенсионерами вылетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Перевозчик хотел замять эту историю, якобы чтобы не подставлять главу города», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, ДТП произошло в городе Дальнереченске на улице Первомайской. «КамАЗ» выехал на встречную полосу движения, по которой в этот момент передвигался автобус № 8/4, в результате чего транспорт свернул в кювет и избежал лобового столкновения. В салоне автобуса находились в основном пенсионеры и школьники. Также местные жители отметили, что сугробы помешали транспорту перевернуться на бок. При этом инспекторов ДПС вызывать не стали.

Причиной произошедшего, по словам очевидцев, является узкая дорога, единственный путь выезда из двух микрорайонов в центр. При этом письмо о том, что трасса не соответствует ГОСТу по ширине, направили мэру давно. Пассажиры попавшего в ДТП автобуса собираются обращаться в краевую прокуратуру.

Ранее сообщалось, что краснодарка поплатилась за топлес-шоу на Mercedes.

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