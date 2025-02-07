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Россиянам рассказали о судьбе автомарки Skywell в РФ

«РГ»: Все автомобили Skywell продолжат получать необходимое техобслуживание
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Skywell

В настоящее время у Skywell нет планов на развитие бизнеса по продаже новых машин в России, при этом все обязательства по обслуживанию и гарантии уже реализованных автомобилей сохраняются. Об этом «Российской газете» рассказал официальный представитель Skywell в России.

«Все автомобили бренда продолжат получать необходимое техническое обслуживание в полном объеме. Гарантийное обслуживание, как и прежде, будет осуществляться через сертифицированных партнеров компании», — рассказали в Skywell.

Сейчас у Skywell нет планов на развитие дилерской сети в России. При этом действующие дилерские сети будут работать с брендом до окончания срока действия контрактов. Официальные представители Skywell отметили, что в России достаточное количество запасных деталей для автомобилей бренда, при этом в случае отсутствия какой-либо запчасти ее можно будет заказать.

До этого сообщалось, что в России прекратили продавать кроссовер Geely Atlas Pro.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск автомобилей Changan.

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