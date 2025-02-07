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В России прекратили продавать кроссовер Geely Atlas Pro

Geely убрала с российского рынка кроссовер Atlas Pro
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Geely

Китайская компания Geely завершила продажи в России кроссовера Atlas Pro, представленного на нашем рынке с 2021 года, сообщает портал «Китайские автомобили».

«На складе импортера автомобилей не осталось, но они еще доступны на онлайн-витрине у дилеров», — подтвердили «Китайским автомобилям» в пресс-службе компании.

Отмечается, что с июля 2024 года у Atlas Pro появилась замена в виде лицензионной копии Belgee X70.

На нашем рынке доступны четыре версии Belgee X70, все — с турбомотором 1.5. Для автомобиля доступен передний и полный привод. Переднеприводный Belgee X70 оснащается гидромеханической автоматической коробкой, для полноприводного предусмотрена роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

В комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, кнопка запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, датчик света, электростеклоподъемники передних и задних дверей, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, которое регулируется по высоте и по вылету, круиз-контроль с ограничителем скорости.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск автомобилей Changan.

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