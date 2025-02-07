Момент ДТП с актером Матросовым и машиной ГИБДД попал на видео

Появилось видео момента ДТП автомобиля Porsche, в котором находился актер Денис Матросов со своей женой и машины ДПС Hyundai Solaris. Кадры опубликовалTelegram-канал «Поток».

Судя по видео, автомобиль полиции с включенными мигалками объехал стоявшую машину и стал пересекать перекресток. В этот момент произошло столкновение с Porsche

Авария произошла 7 февраля в 11 часов на Череповецкой улице в Москве. Помимо актера, у которого травма ноги, пострадали сотрудники полиции.

Очевидцы также запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у автомобиля ГИБДД разбита передняя часть. Рядом стоит автомобиль скорой помощи. На опубликованных в сети фотографиях видно, что у машины Porsche повреждена дверь и колеса. При этом по дороге разбросаны детали от машины.

Позже стало известно, что Матросов находится в шоке после аварии и у него повреждена нога.

Ранее сообщалось, что автобус с детьми вылетел в кювет в Приморье.