Момент ДТП с актером Матросовым и машиной ГИБДД попал на видео

Появилось видео момента ДТП автомобиля Porsche, в котором находился актер Денис Матросов со своей женой и машины ДПС Hyundai Solaris. Кадры опубликовалTelegram-канал «Поток».
Судя по видео, автомобиль полиции с включенными мигалками объехал стоявшую машину и стал пересекать перекресток. В этот момент произошло столкновение с Porsche
Авария произошла 7 февраля в 11 часов на Череповецкой улице в Москве. Помимо актера, у которого травма ноги, пострадали сотрудники полиции.
Очевидцы также запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у автомобиля ГИБДД разбита передняя часть. Рядом стоит автомобиль скорой помощи. На опубликованных в сети фотографиях видно, что у машины Porsche повреждена дверь и колеса. При этом по дороге разбросаны детали от машины.
Позже стало известно, что Матросов находится в шоке после аварии и у него повреждена нога.
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