Актер Денис Матросов дал первый комментарий о жестком ДТП с полицией

Актер Денис Матросов, попавший на Porsche в ДТП с машиной полиции, признался, что находится в шоковом состоянии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Слушайте, я сейчас нахожусь в таком, мягко говоря, шоковом состоянии, переживаю за ребят, которые ехали на второй машине. Дай Бог, чтобы все у них обошлось», — заявил он.

Авария произошла 7 февраля в 11 часов на Череповецкой улице. Автомобиль Porsche в котором находились актер и его жена столкнулся с автомобилем ГИБДД Hyundai Solaris, который ехал с включенной сиреной. Помимо актера, пострадал сотрудник полиции.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у автомобиля ГИБДД разбита передняя часть. Рядом стоит автомобиль скорой помощи. На опубликованных в сети фотографиях видно, что у машины Porsche повреждена дверь и колеса. При этом по дороге разбросаны запчасти от автомобиля.

Ранее была названа причина жесткой аварии с Porsche актера Матросова и ДПС.