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Гаишники протаранили Porsche жены российского актера

В Москве автомобиль ГИБДД врезался в Porsche жены актера Матросова

В Москве 7 февраля Porsche жены актера Дениса Матросова столкнулся с полицейской машиной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Сегодня около 11 утра водитель на Porsche мчался на зеленый по Хотьковской улице в сторону МКАД, по Череповецкой ехал сотрудник ГАИ с включенной сиреной. Машины столкнулись на Череповецкой — в районе Лианозово», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у патрульного автомобиля поврежден капот, лобовое стекло и двери. Рядом стоит автомобиль скорой помощи, медики спасают одного из пострадавших. На опубликованных в сети фотографиях видно, что у машины Porche повреждена дверь и колеса. При этом по дороге разбросаны запчасти от автомобиля.

В результате ДТП пострадали два человека, один их них – сотрудник ГИБДД, который находится в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли три автомобиля «скорой» и шесть машин ДПС.

По данным источника, автомобиль Porsche зарегистрирован на Оксану Рудич-Каструбину, предпринимательницу и жену актера Дениса Матросова, известного по сериалам «Кармелита», «Две жизни» и «Остановка по требованию». Была ли женщина за рулем неизвестно, однако сам Матросов заявил, что с его супругой «все в порядке».

Ранее гаишники задавили москвичку на пешеходном переходе.

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