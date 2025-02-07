Названа причина жесткой аварии с Porsche актера Матросова и ДПС

В Москве сотрудники ДПС гнались за нарушителем в момент, когда столкнулись с Porsche актера Дениса Матросова. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что артист ехал на зеленый сигнал светофора и не пропустил полицию. Согласно ПДД, водители обязаны уступать дорогу автомобилям специального назначения, если у них включены мигалки и звуковой сигнал.

«Артисту врачи оказали помощь на месте. Денис, хромая, смог отправиться в полицейский автобус вместе с женой. После столкновения с полицейской машиной Porsche вынесло на тротуар, где, к счастью, не было людей. Гражданское авто пролетело около 25 метров», — говорится в публикации.

Авария произошла 7 февраля в 11 часов на Череповецкой улице. Автомобиль Porsche в котором находились актер и его жена столкнулся с автомобилем ГИБДД Hyundai Solaris, который ехал с включенной сиреной. Помимо актера, пострадал сотрудник полиции.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у автомобиля ГИБДД разбита передняя часть. Рядом стоит автомобиль скорой помощи. На опубликованных в сети фотографиях видно, что у машины Porsche повреждена дверь и колеса. При этом по дороге разбросаны запчасти от автомобиля.

Ранее актер Денис Матросов получил травму в ДТП с полицейской машиной.