Актер Денис Матросов получил травму в ДТП с полицейской машиной

Shot: у актера Дениса Матросова повреждена нога после ДТП с полицейским авто

Российский актер Денис Матросов пострадал в аварии с полицейской машиной в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«У артиста повреждена нога: он сам был за рулем — возвращался из школы, куда отвез ребенка. С актером сейчас работают врачи скорой помощи», — сообщает канал.

Авария произошла 7 февраля в 11 часов на Череповецкой улице. Автомобиль Porsche, в котором находились актер и его жена, столкнулся с автомобилем ГИБДД Hyundai Solaris, который ехал с включенной сиреной. Помимо актера, пострадал сотрудник полиции.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у автомобиля ГИБДД разбита передняя часть. Рядом стоит автомобиль скорой помощи. На опубликованных в сети фотографиях видно, что у машины Porsche повреждена дверь и колеса. При этом по дороге разбросаны запчасти от автомобиля.

Автомобиль Porsche зарегистрирован на Оксану Рудич-Каструбину, предпринимательницу и жену Дениса Матросова.

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