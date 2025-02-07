Нетрезвая россиянка устроила жесткую аварию на правительственном автомобиле в Индии

Shot: сидящая на коленях адвоката в авто россиянка устроила жесткое ДТП в Индии

В Индии россиянка, рулившая автомобилем сидя на коленях адвоката, устроила ДТП, сообщает Shot.

«Пьяная россиянка устроила жесткую аварию на правительственном автомобиле в Индии, а потом закатила скандал с полицией. В момент ДТП она ехала на коленях у местного адвоката, который был за рулем. Три человека серьезно пострадали», — говорится в сообщении канала.

По данным канала, авария произошла на днях в индийском городе Райпур. Легковушка Tata Indigo с номерами правительства Индии ехала по выделенной полосе и протаранила мотоцикл. Судя по видео, находившиеся в салоне адвокат и его спутница были сильно пьяны. Они оба были задержаны полицией.

Shot отмечает, что девушка въехала в Индию по туристической визе. Ее зовут Нодира. Она родилась в Узбекистане, но имеет российское гражданство.

До этого в турецком городе Анталья пассажирский автобус скатился в пропасть на повороте.

В результате аварии пострадали 28 человек, в их числе несовершеннолетние. Людей госпитализировали. В тяжелом состоянии находятся 10 пострадавших, на помощь раненым было отправлено 20 медицинских бригад.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автобус получил серьезные повреждения: у него разбито лобовое стекло, по земле разбросаны запчасти. Также видно, что в результате аварии транспорт перевернулся.

Ранее в Таиланде люди пострадали в ДТП с деревом.