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В Китае автокомпания GAC создала летающий автомобиль

В Китае кабина летающего авто от GAC впервые поднялась в воздух

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GAC

Кабина китайского автомобиля GAC впервые взлетела отдельно от шасси, которое служит ей зарядкой и платформой для взлета. Об этом сообщает издание CarNewsChine.

Производитель показал одноместное аэротакси GOVE с вертикальным типом взлета и посадки. Сообщается, что прототип прошел около 400 летных испытаний, серийный летающий автомобиль автокомпания планирует запустить в производство к 2027 году в двух-трех городах на юге Китая. GOVE — полностью электрический летающий гибрид автомобиля и коптера, кабина и шасси которого могут отделяться и соединяться в зависимости от потребности: автомобиль может как летать, так и просто двигаться по земле.

Предполагается, что после освобождения от кабины шасси начинает в автономном режиме поиски ближайшей зарядки, потому что уже скоро может прилететь другой модуль и сесть для пополнения запаса энергии. Шасси также самостоятельно устанавливает зашифрованную связь с коптером, помогая ему сесть.

Разработкой летающих машин в Китае занимаются также Geely, Chery, которые в октябре уже продемонстрировали прототипы своих аппаратов, а также компания Xpeng, строящая завод по производству таких автомобилей.

Ранее сообщалось, что Кроссовер Chery Tiggo 9 получит систему автоматической парковки с искусственным интеллектом.

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