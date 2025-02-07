Россиянка получила штраф за покупку автомобиля за наличные

Mash: россиянке назначили штраф за покупку Kia Sorento у иностранца за наличные

Россиянке назначили штраф за покупку Kia Sorento у иностранца за наличные деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Всему виной ФНС и 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Коротко про закон: если у продавца нет паспорта РФ, ему нельзя давать наличные рубли — могут назначить немаленькую сумму штрафа за покупку», — сообщает издание.

Согласно законодательству, штраф может составлять до 20-40% от суммы сделки — так россиянка из Москвы заплатила 855 тыс. рублей штрафа, купив у гражданина Киргизии автомобиль Kia Sorento за 2,85 млн рублей.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин также рассказал, что обратился в министерство финансов России с просьбой отказаться от этой практики, так как Россия входит в Единое таможенное пространство вместе с Киргизией.

До этого автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что перед покупкой автомобиля с пробегом необходимо тщательно проверить его техническое состояние.

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