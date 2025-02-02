Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля

Перед покупкой автомобиля с пробегом необходимо тщательно проверить его техническое состояние. Об этом в беседе со «Звездой» заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

«Нужны очень серьезные проверки технического состояния. Это может быть «промер» геометрии, оценка состояния толщиномером, чтобы посмотреть наличие кузовного ремонта, и проверка на состояние коррозии. Можно посмотреть ошибки двигателя, компрессию и другие диагностические испытания провести», — сказал Попов.

Кроме того, он отметил, что нельзя доверять пробегу, указанному на одометре. Также не следует обращать внимание на свежие коврики в салоне и накладки на педали. Это один из способов обновить автомобиль перед продажей.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, на что обратить внимание при покупке китайского автомобиля в 2025 году.

«При выборе нового авто стоит выбирать машину из более «народных» марок, по которым больше отзывов обычных автовладельцев, больше технической информации, а также есть в наличии основные запчасти», — сказал Родионов.

По его словам, надо осторожно относиться к покупке редкой машины по параллельному импорту, так как непонятно, как владелец будет обслуживать этот автомобиль.

Ранее были названы самые проблемные места китайских авто.