Россиянам назвали самые популярные подержанные автомобили в 2024 году

Наиболее популярными в России автомобилями с пробегом стали в 2024 году модели отечественной Lada, а также корейских Hyundai и Kia. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Сберавто».

«Среди машин с пробегом российские автомобили заняли первое и второе места — это Lada Granta с медианной стоимостью 969 тыс. рублей и Lada Vesta за 1,2 млн рублей. Корейская Kia Rio (1,1 млн рублей) оказалась третьей», — отмечается в публикации.

При этом Hyundai Solaris с медианной стоимостью 995 тыс. рублей выбыл из первой тройки и занял четвертое место, на пятом — Ford Focus (медианная цена 780 тысяч рублей).

Среди автомобильных марок наибольшая доля (15% от покупок в 2024 году) принадлежит марке Lada. За ней, с долей 9%, корейская Kia. На Hyundai пришлось 7% покупок, на Volkswagen и Toyota — по 6%.

Ранее стало известно, сколько новых машин купили россияне в 2024 году.