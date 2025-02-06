Автоэксперт Трушкова рассказала, чем задний привод лучше переднего

Автомобиль с полным приводом нужен водителям, которые часто ездят по проселкам или в лесах. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Передний привод подойдет для ежедневных поездок по городу. Однако в снегопад или на бездорожье полезен полный привод, при этом он не дает преимущества на сухом асфальте», — сообщает эксперт.

Трушкова рекомендует выбирать передний привод, если нужен экономичный и надежный автомобиль, который будет использоваться в городе или на трассе. А задний привод подойдет водителям, которым важна динамика и спортивная управляемость, а также, если автомобиль планируют эксплуатировать в регионе с теплым климатом или только на хороших дорогах.

По словам специалиста, полноприводные машины подойдут любителям ездить по снегу, грязи и проселкам: в тех местах, где нужна максимальная проходимость и уверенность на дороге. Также владельцы полноприводных автомобилей должны быть готовы платить за повышенный расход и сложное обслуживание.

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