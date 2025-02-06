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На видео попало, как пермяк дрифтил на льду на Lamborghini

Mash: пермяк на Lamborghini устроил дрифт в селе

В Пермском крае мужчина на автомобиле Lamborghini устроил дрифт на льду. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Наваливал боком на озере Диком — не испугался провалиться под лед вместе с машиной за 53 миллиона», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как желтый автомобиль Lamborghini быстро едет по льду, совершая опасные маневры: преимущественно машина передвигается боком.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина напал на водителя, а после угрожал ему расправой. Причиной конфликта стало то, что водитель не пропустил москвича на дороге. Злоумышленник остановился, подошел к автомобилю, начал бить водителя по голове и угрожать. На просьбы мужчины остановиться, он не реагировал. Пострадавший написал заявление в полицию.

Кроме того, в Хабаровске женщина попыталась выразить недовольство работой общественного транспорта, но не смогла их сформулировать.

Ранее редчайший олень вышел к дороге в Северной Каролине.

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