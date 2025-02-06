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Хабаровчанка пожаловалась, что водитель автобуса «нарушил граждан человека»

В Хабаровске женщина пожаловалась на «нарушение граждан человека» на остановке
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Кадр из видео/Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока»

В Хабаровске женщина попыталась выразить недовольство работой общественного транспорта, но не смогла их сформулировать. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Жительница Хабаровска опозорилась, когда хотела выразить недовольство водителю автобуса — у нее произошел словесный сбой. Женщина <...> случайно наговорила на добрую пачку мемов», — говорится в сообщении

Хабаровчанка записала видео, на котором сказала, что «сейчас происходит нарушение граждан человека». Она показала регистрационный номер транспорта, при этом сообщила, что это номер телефона. Также женщина сняла на камеру водителя со словами «номер товарища».

По словам хабаровчанки, общественный транспорт приехал, и пассажиры могут в него зайти, но водителю это неважно. Ее комментарии стали популярными в социальных сетях. Пользователи сети отметили, что фразы женщины могли бы стать «шедевром искусственного интеллекта».

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